Жители Йошкар-Олы приняли участие в выборе имени городскому аэропорту

Йошкар-Ола, 3 марта. Варианты имени для аэропорта Йошкар-Олы в течение месяца предлагали жители Марий Эл. Предварительные итоги озвучил председатель Общественной палаты Герман Дементьев.

Первый этап по выбору имени завершился в Марий Эл. Местные жители предложили свыше 30 вариантов, однако в окончательный список включили пять кандидатур. В их число попали Андрей Эшпай, Виктор Севастьянов, Николай Кокорин, Петр Ураев и Сергей Чавайн.

Дементьев также рассказал, что предложения с различными именами поступали не только от местных жителей, но и от предприятий и общественных организаций, передает «МедиаПоток».

«Я обращаюсь к ним с просьбой, чтобы они провели разъяснительную работу в коллективах, среди общественности, где обосновали бы, почему тот или иной наш земляк достоин быть увековеченным», — отметил Дементьев.

Впоследствии планируется подготовить письмо, которое направят в Общественную палату РФ. Затем ее члены обратятся к Правительству РФ с ходатайством о присвоении выбранного имени аэропорту.

Москвичам тем временем предложили выбрать имена ягненка и козлят, родившихся на «Городской ферме» ВДНХ. Своими вариантами можно поделиться с 1 по 5 марта в комментариях к посту ВДНХ в социальной сети Instagram.