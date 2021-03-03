Обезвоженный Крым спасут скважины и водопровод, протянутый вдоль Керченского моста

Чем дальше идет технологический прогресс, тем острее встает вопрос экологии. Человек вольно и невольно вмешивается в экосистему. Можно ли балансировать между промышленным развитием и экологией? Что делать с безнадзорными животными, которые стали частью городской экосистемы? Как повлияла водная блокада на среду обитания животных в Крыму? И где взять воду жителям полуострова? Эти и другие вопросы обсудили политики, депутаты и экологи в ходе прямого эфира, организованного Медиагруппой «Патриот» и ФАН.

Между промышленностью и экологией

Пока еще основной проблемой в мире остается коронавирус и его последствия. Но когда пандемия пойдет на спад, экологическая повестка станет главной, считает заместитель председателя Госдумы РФ, член Комитета ГД по экологии и охране окружающей среды Ольга Тимофеева. По ее словам, сегодня сохранение экологических норм важно как никогда. Это понимают все и, к сожалению, некоторые манипулируют этой темой.

«Есть тотальный лоббизм. Любой закон и нормативный акт, который мы принимаем, балансирует на грани экономической выгоды и сохранения экологии. Не случайно, когда готовили поправки к Конституции, экологические нормы были во главе. Дальше во всех законах мы их будем развивать. Год экологии дал старт многим вопросам, но не все из них в итоге решены, поэтому работа будет вестись дальше. Только в декабре мы приняли закон об экологической информации, чтобы не было лоббизма и спекуляции на эту тему, чтобы мы понимали, что происходит. Вспомните Дальний Восток и проблему с водорослями. Никто не понимал, что это: искусственный выброс или природный процесс», — рассказала Тимофеева.

Что касается работы предприятий, то по признанию политика, где бы она ни была, везде есть нарушение экологических норм. Люди просто пытаются договориться на местах. Но государство заняло жесткую политику в этом вопросе. Показательным примером стала история с «Норникелем», с которого был взыскан колоссальный штраф. По ее мнению, это стало хорошим заделом, «чтобы впредь никто такого безобразия не допускал».

Однако проблемы экологии касаются не только уже имеющихся предприятий, но тех, которые только собираются строить. Кандидат биологических наук, автор YouTube-канала «Каждой твари по паре» Павел Глазков отметил, что с 1992 года государство значительно увеличило количество особо охраняемых природных территорий: национальных парков, заповедников, заказников и памятников природы. Основная цель — сохранение среды обитания животных. Но сейчас, сказал биолог, промышленники пытаются подойти максимально близко к этим охранным зонам. По убеждению Глазкова, необходимо выделить резервную группу у границ заказников и нацпарков, чтобы дистанцировать промышленность от природы.

Он также высказал мысль о более жестком подходе к экологической экспертизе при постройке зданий и сооружений, чтобы минимизировать влияние человека на среду обитания животных и птиц.

Последствия попыток защиты животных

Ольга Тимофеева добавила, что работа с законодательством в сфере экологии и защиты животных выявила массу проблем, на которые раньше не обращали внимания. Сейчас откорректирован базовый закон об особо охраняемых природных территориях, введено уголовное наказание за торговлю через интернет редкими видами диких животными. Также был принят закон об ответственном обращении с животными. Стало понятно, что нужно контролировать использование животных и в развлекательных целях. По словам политика, в одной только Москве проживали 300 диких животных семейства кошачьих.

Первый заместитель председателя Комитета ГД по экологии и охране окружающей среды Николай Валуев тоже признал, что нынешнее законодательство несовершенно. При его разработке была допущена ошибка, которая сейчас выливается в настоящую проблему.

«Раньше ветеринарная служба имела возможность прореживать количество бездомных животных путем усыпления. Но сегодня закон запрещает все это делать. Сейчас животных просто ловят, вакцинируют и стерилизую, а потом выпускают обратно. Мы не прислушались к биологам, которые предостерегали о том, что животные инстинкты никуда не денутся. Никто не рассчитал даже, сколько нужно потратить денег для постройки приютов. <…> C каждым годом все больше животных остаются без дома. Есть случаи, когда люди были загрызены насмерть и даже съедены. По самым скромным подсчетам только город Улан-Удэ должен тратить 480 миллионов рублей в год, чтобы прокормить всех собак», — поделился депутат.

С домашними питомцами тоже не все так просто. Хотя сейчас не найти ни одного района, где не было бы печальных историй с укусами собак, никто не осмелится допустить усыпление животных. Валуев уверен, что выходом из этой ситуации могла бы стать обязательная регистрация питомца.

Обезвоженный Крым

Государство наконец-то обратило внимание на проблему воды, и это позитивное событие, сказал член экспертного совета при Комитете СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, эколог Сергей Маликов. В советское время водными объектами занимались, их чистили и создавали карты мелиорации. И хотя на юге, по словам Маликова, они более-менее сохранились, проблемы все равно есть. Основная — это незаконный забор воды аграрными предприятиями. Но пресечь такую деятельность нельзя. Будут проблемы с сельхозугодиями.

Чтобы решить проблему глобально, в масштабах страны, надо реформировать систему распределения воды, уверен эколог. Сейчас каждый субъект сам распоряжается водным объектом, но не в каждом есть компетентные специалисты, которые делали бы это грамотно. Доставка живительной влаги в обезвоженные регионы — вопрос стоимости, заявил эксперт.

«Если мы доставляем газ в Германию, наверное, мы готовы и воду поставлять в регионы. Если мы понимаем, что постройка водопровода на наши южные территории окупается или жизненно необходима, тогда это логично», — пояснил Маликов.

Вариант опреснения в ситуации с Крымом, по убеждению эколога, слишком дорогостоящий. А качество опресненной воды не всегда позволяет использовать ее полноценно. Оптимальным решением являются скважины и запуск трубопровода для наполнения водохранилищ по Крымскому мосту с материковой части РФ.

Первый заместитель председателя Центрального совета Всероссийского общества охраны природы Элмурод Расулмухамедов рассказал, что в Крыму не хватает именно питьевой воды и воды для сельскохозяйственных нужд. Экосистема не затронута водной блокадой, ей достаточно дождя и природных ручьев. Но в целом, по словам эколога, из-за глобального потепления и засухи в Крыму возникает риск возникновения пожаров. Поэтому с точки зрения пожарной безопасности оставлять ситуацию без контроля нельзя. Необходимо чистить озера, которые оказались сильно заилены и уже не могут содержать необходимый объем воды. Но это уже забота региональных властей.