Врач Калинкин назвал отличие между дневными и ночными сновидениями

Москва, 3 марта. Существует принципиальное отличие дневных сновидений от ночных, сообщил руководитель Центра медицины сна МГУ им. Ломоносова Александр Калинкин.

Ночью выше вероятность увидеть во сне кошмары, отметил специалист. Страхи возникают в медленном сне, чаще всего — в первую треть ночи. Однако у пациентов с тяжелой формой апноэ и с остановкой дыхания наблюдаются кошмары и в ночное, и в дневное время, передает «Радио 1».

Сомнолог рассказал, что дневной сон продолжительностью не более получаса освежает человека. Но если он длится дольше, это может привести к нежелательным последствиям. Калинкин также сообщил о пациентах с нарколепсией, у которых сон начинается с быстрого сна. Тот момент, когда человек еще не закрыл глаза, но уже видит сны.

Кандидат медицинских наук, врач-сомнолог Михаил Полуэктов рассказал, что дневная сонливость появляется из-за нарушения структуры ночного сна. Например, человек спит семь часов, но сон проходит тревожно и прерывисто. Такое заболевание называется синдром обструктивного апноэ.