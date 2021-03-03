Житель Удмуртии получил четыре года колонии за попытку изнасилования

Ижевск, 3 марта. Жителю Каракулинского района Удмуртии суд вынес обвинительный приговор за покушение на изнасилование и угрозу убийством.

Местный житель набросился на односельчанку в июне 2020 года. Он угрожал женщине ножом и пытался изнасиловать. Потерпевшая начала громко кричать, на ее голос откликнулись прохожие. Им удалось предотвратить преступление.

Фигуранта дела признали виновным по части 3 статьи 30, пункту «б» части 2 статьи 131 УК РФ («Покушение на изнасилование, соединенное с угрозой убийством»). Суд приговорил злоумышленника к четырем годам и двум месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Также жителю Удмуртии назначен штраф в размере 5 тыс. рублей.

Железнодорожник два года насиловал свою малолетнюю дочь в Пушкине, сообщал ФАН. Преступления начались еще в 2019 году, однако с заявлением по этому поводу бабушка потерпевшей обратилась только сейчас.