Алана Мамаева опровергла сообщения о своей госпитализации

Москва, 3 марта. Жена футболиста Павла Мамаева, бывшая модель Алана прокомментировала сообщения о госпитализации после якобы предпринятой попытки самоубийства.

Информация о том, что супруга спортсмена будто бы попыталась свести счеты с жизнью, распространилась в Telegram-каналах. Эти сообщения подтверждались скринами переписки в мессенджере. Утверждалось, что Мамаева написала администратору одного из каналов о желании умереть, а затем перестала отвечать.

Бывшая модель вышла на связь после этих сообщений. Она рассказала, что сейчас находится дома, и с ней все хорошо.

«Я так просто... забирала немножко мужа. Ничего меня не госпитализировали. Вы что, не знаете мои приколы что ли?» — заявила жена футболиста в комментарии Telegram-каналу LIFE SHOT.

Вокруг Павла Мамаева и его супруги ранее разгорелся настоящий скандал, связанный с неверностью спортсмена. Алана Мамаева рассказала в соцсетях, что муж за ее спиной закрутил роман с испанской девушкой. При этом жена футболиста опубликовала личные данные соперницы, в том числе и ее номер телефона.

После этого предполагаемая любовница Мамаева столкнулась с настоящей травлей и массой угроз в соцсетях. Девушка уже обратилась к адвокатам из-за этой ситуации.