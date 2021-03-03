Российские военные в 2021 году испытают новейшие реактивные снаряды для ТОС-2

Москва, 3 марта. Государственные испытания новейших реактивных снарядов для тяжелой огнеметной системы ТОС-2 «Тосочка» начнутся в 2021 году, сообщили в АО «НПК «Техмаш» Александр Кочкин.

Согласно сообщению, комплект реактивных снарядов к ТОС-2 выходит на стадию государственных испытаний.

«В 2021 году осуществляется закупка опытной партии для проведения опытно-войсковых испытаний», - сказал Кочкин.

Новые реактивные снаряды отличаются от тех, что используются сейчас, увеличенной дальностью стрельбы и повышенной мощностью действия у цели.

НПО «Сплав» разработала боеприпасы, которые имеют повышенную точность и дальность стрельбы. Цели поражаются высокотемпературным полем и избыточным давлением, создаваемыми на площади цели при массированном применении снарядов.

Ранее сообщалось, что российский комплекс ТОС-2 является самым передовым огнеметным оружием на сегодняшний день.