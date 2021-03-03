ВОЗ объяснила важность соблюдения ограничений на фоне пандемии

Москва, 3 марта. Ограничительные меры по коронавирусной инфекции необходимо соблюдать из-за новых штаммов. Об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович во время интервью телеканалу «Россия-24».

Продолжать использование средств индивидуальной защиты и соблюдать социальную дистанцию в публичных местах необходимо из-за непредсказуемости новых мутаций вируса.

До этого сообщалось, что на территории России не зафиксировали «нигерийский» штамм коронавируса. Ситуация в стране контролируется, отметили в пресс-службе Роспотребнадзора. Для этого организовали специальный молекулярно-генетический мониторинг.