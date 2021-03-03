Авербух в день рождения сына признался, что гордится его победами

Москва, 3 марта. Фигурист и продюсер ледового шоу Илья Авербух трогательно обратился к своему сыну от бывшей супруги Ирины Лобачевой.

Наследник спортивной пары, которого зовут Мартин, отмечает 17-й день рождения. В честь этой даты Авербух посвятил сыну пост в Instagram. Он поздравил Мартина и отметил, что ему очень нравится, как наследник превосходит поставленные перед собой цели и задачи.

«Ты большой молодец, знай, что я верю в тебя и горжусь каждой твоей личной победой», — написал фигурист.

Продюсер ледового шоу пожелал Мартину успеха в стремлениях, которые вдохновят на движение к неизведанным горизонтам. Илья Авербух пообещал всегда поддерживать сына и оставаться рядом с ним. Поздравление спортсмен сопроводил снимком наследника, на котором Мартин стоит у кирпичной стены со скейтбордом.

Авербух был женат на Ирине Лобачевой с 1995 по 2007 годы. После развода спортсменов Мартин остался жить с отцом. В конце прошлого года фигурист женился на звезде сериала «Папины дочки» Елизавете Арзамасовой, которая моложе его на 22 года. Сын фигуриста, судя по всему одобрил выбор отца. Мартин регулярно веселится в компании Авербуха и своей молодой мачехи.