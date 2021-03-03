Общественник Владимиров оценил готовность Словакии «отдать» России часть Украины

Премьер-министр Словакии Игорь Матович заявил о том, что якобы предложил России в обмен на вакцину «Спутник V» часть Украины. В свою очередь член Совета по межнациональным отношениям при губернаторе Ленинградской области Герман Владимиров в интервью ФАН оценил шутку словацкого политика.

Братислава договорилась с Москвой о поставках вакцины «Спутник V». По данным Российского фонда прямых инвестиций, Словакия стала 39-й страной мира и вторым государством ЕС, которое одобрило применение препарата. На этом фоне журналист в эфире Radio Expres поинтересовался у словацкого премьер-министра Игоря Матовича, что власти пообещали РФ взамен на вакцину от коронавируса.

«Закарпатскую Украину», — ответил премьер Словакии.

Позже он заверил, что это была шутка. При этом Игорь Матович раскритиковал популярное на Западе мнение, что договоренности с Россией автоматически превращают Словакию в «предателя» Европейского союза. По словам главы правительства, он сделал все, чтобы предоставить своим соотечественникам безопасную вакцину, которая поможет им в борьбе с коронавирусной инфекцией.

«Как вы думаете, что я им обещал? Я им ничего не обещал, они ничего от меня не хотели», — резюмировал Матович.

Нехай обміняє на кілька регіонів Словаччини. Прикро, що своїми некоректними висловлюваннями словацький прем’єр псує надзвичайно дружні та щирі відносини між Україною та Словаччиною. https://t.co/xB48xPzX90 — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 3, 2021

Реакция со стороны киевских политиков не заставила себя ждать. Так, глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предложил Игорю Матовичу «отдать» Российской Федерации часть Словакии. Также он выразил сожаление, что своими некорректными высказываниями премьер Словакии испортил дружественные отношения между Киевом и Братиславой.

«Пусть обменяет на несколько регионов Словакии. Жаль, что своими некорректными высказываниями словацкий премьер портит очень дружеские и искренние отношения между Украиной и Словакией», — написал на своей странице в Twitter украинский дипломат.

Российский общественник Герман Владимиров прокомментировал высказывание премьер-министра Словакии Игоря Матовича. По его словам, сегодня ни одна страна Европейского союза серьезно не воспринимает Украину.

«Сегодня уже все европейские государства занимаются политическим троллингом Украины. А все из-за того, что киевские власти довели себя и собственный народ до абсурдного состояния, когда уже даже ближайшие соседи просто смеются над Украиной. Евросоюз не может без смеха смотреть на то, что семь лет происходит в самом центре Европы. Хочу заметить, что ни один из европейских лидеров никогда не позволил бы себе отпустить такую шутку в адрес России. Это говорит лишь об одном: Украина — слабое государство, которое никто в серьез не воспринимает», — сказал собеседник ФАН.

Также Герман Владимиров рассказал, почему уже 39 стран мира выбрали российскую вакцину. Он уверен, что западные лидеры всеми силами пытаются обезопасить своих граждан, поэтому и выбирают надежные и эффективные препараты для борьбы с коронавирусом.

«Коронавирусная инфекция не шутка. Власти Европы это прекрасно понимают, поэтому и пытаются спасти жизни своих людей, предоставив им надежную и эффективную российскую вакцину. Это только киевские власти могут завезти в страну непроверенный индийский препарат и вакцинировать им своих граждан. Если бы такое сделали европейские лидеры, долго во власти они бы не задержались. Это показали связанные с пандемией протесты, прокатившиеся по многим государствам ЕС», — резюмировал Герман Владимиров.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V» одобрили для использования еще три африканских государств — Ангола, Джибути и Республика Конго. На данный момент российский препарат одобрен для применения в 42 государствах с населением свыше одного миллиарда жителей.