Берлин увидел позитив со стороны США по «СП-2» с приходом Байдена

Берлин, 3 марта. Статс-секретарь МИД ФРГ Нильс Аннен заявил, что смена администрации США прибавила оптимизма будущему газового проекта «Северный поток — 2».

По его словам, Германия сожалеет, что вопрос строительства трубопровода приходится решать таким образом. Кроме того, дипломат надеется, что при президенте США Джо Байдене проект будет успешно закончен, и он начнет функционировать.

Аннен в очередной раз обозначил позицию Германии по «СП-2». Берлин не считает, что реализация этого энергетического проекта увечит зависимость Германии, подытожил он.

Ранее экс-министр экономики Украины Владимир Лановой оценил убытки Киева от запуска «СП-2». Специалист предположил, что украинская казна не досчитается около 3 миллиардов долларов.