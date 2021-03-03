«Билет домой»: Шугалей рассказал, как фильмы о его аресте в Ливии помогли вернуться в РФ

Президент Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей поделился, как мысли о жене и сыновьях помогли ему выжить в нечеловеческих условиях ливийской тюрьмы. Об этом он рассказал журналистке Елене Красильниковой в интервью для телеканала «ЮРГАН».

«Сейчас стараюсь как можно больше времени проводить с семьей. Она мне очень помогает восстанавливаться. Пытаюсь встретиться с теми люди, которые были мне очень близки и с которыми время нас разлучило. Пытаюсь наверстать, общаюсь», — поделился он.

Отвечая на вопросы о фильмах «Шугалей», которые посвящены незаконному заключению россиян в Ливии, социолог назвал картины своим «билетом домой».

«Эти фильмы очень сильно мне помогли. Если люди не сняли бы эти фильмы, наверное, я бы находился еще там», — отметил Шугалей.

Президент ФЗНЦ сообщил о встрече с актером Кириллом Полухиным, сыгравшим главную роль в картинах. По его словам, они продолжают поддерживать связь.

Своей главной задачей на текущий момент ученый назвал работу в Фонде. По его словам, о большой политике в будущем думать у него времени нет из-за сильной занятости на должности главы ФЗНЦ.

В мае 2019 года социолога Максима Шугалея и его переводчика Самера Суэйфана без предъявления официальных обвинений поместили в частную тюрьму «Митига». Сотрудники ФЗНЦ еще до прибытия в Ливию уведомили правительство Триполи о целях поездки. Несмотря на это, россиян 18 месяцев держали в заложниках в ужасных условиях.

Российские дипломаты продолжительное время вели переговоры с Правительством национального согласия (ПНС) об их освобождении. Общественники и руководство ФЗНЦ также устраивали различные акции в поддержку похищенных. Шугалей и Суэйфан вернулись на родину 11 декабря 2020 года, спустя 573 дня, проведенные в плену у группировки RADA.