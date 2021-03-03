Паулина Андреева и Федор Бондарчук могли потратить на роды около 700 тысяч рублей

Москва, 3 марта. Супруга режиссера Федора Бондарчука, актриса Паулина Андреева рожала в элитном роддоме в Лапино, сообщил источник ФАН. За роды в этой клинике можно отдать сотни тысяч рублей.

Клинический госпиталь в Лапино предлагает беременным выбрать один из доступных пакетов. От того, какие услуги нужны ждущей малыша женщине, будет зависеть и итоговая стоимость.

Самые «бюджетные» роды в Лапино, если верить расценкам на сайте клиники, стоят 189 тысяч рублей. Стоимость родов повышается вместе с категорией выбранного акушера-гинеколога. Значительно больше придется заплатить тем, кому по показаниям сделали кесарево сечение. Естественные роды во многих пакетах стоят на несколько десятков тысяч рублей дешевле.

Если брать пакет «Все включено», то здесь уже нет разницы, каким способом ребенок появился на свет. Роды с акушером-гинекологом высшей категории в данном случае обойдутся в 682 тысячи рублей. Именно этот пакет могли выбрать Андреева и Бондарчук.

На сайте госпиталя указано, что у них также есть пакеты «Люкс» и «VIP». Цены на них в таблице не значатся. Скорее всего, они стоят более 700 тысяч рублей. Пребывание с малышом в послеродовой палате уже включено в стоимость пакета.

Федор Бондарчук и Паулина Андреева стали родителями 2 марта. На свет появился сын звездной пары, которого назвали Иван. Для режиссера это третий ребенок, а для актрисы мальчик стал первенцем.