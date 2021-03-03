Медработники из Тульского региона получили премию «Врач с большой буквы»

Врачи из Тулы, Алексина, Новомосковска и Щекина (среди них анестезиологи-реаниматологи, пульмонологи, инфекционисты и терапевты) стали лауреатами премии за выдающийся вклад и высокий уровень профессионализма в оказании медицинской помощи пациентам с COVID-19. Премия учреждена компанией «АльфаСтрахование-ОМС». Восемь героев в белых халатах были удостоены титула «Врач с большой буквы». Именно они признаны лучшими по результатам экспертной оценки качества медицинской помощи в 2020 году.

Одна из них — врач анестезиолог-реаниматолог Тульской областной клинической больницы Ирина Раш. Врачом Ирина Викторовна работает с 2014 года, а с 28 апреля 2020-го вместе с коллегами ведет самоотверженную борьбу с коронавирусом.

«Сначала пугала неизвестность. Начала работать в «чистой зоне» с документацией. Вела истории болезни. Был большой наплыв пациентов, а отсюда огромный объем информации. Затем перешла в «красную зону», где и работаю до сих пор. Хорошо помню день, когда впервые зашла в «красную зону». Пациентов было много, хотелось всем помочь», — рассказала ФАН Ирина Раш.

Психологически, по словам Ирины Викторовны, очень тяжело видеть, когда люди уходят. Но когда пациент выздоравливает - это приносит неописуемую радость. Что касается премии «Врач с большой буквы», Ирина Раш считает, что все врачи достойны этой награды.

«Мне очень приятно, что я попала в число лауреатов. Все это время работаю на пределе. Но когда спасаешь чью-то жизнь — усталость уходит. Это и придаёт сил», — продолжает врач.

Кстати, девизом премии стало выражение «Светя другим, сгораю сам», а символом – горящая свеча. Самопожертвование во имя спасения людей — в этом, наверное, и заключается вся суть врачебного подвига.

По словам министра здравоохранения Тульской области Алексея Эрка, данная премия — заслуженная для этих врачей награда. Год назад медицинские работники региона столкнулись с непростым испытанием. Врачам пришлось быстро осваивать новые знания по диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции, а также применять эти знания на практике. Помимо того, что врачи, фельдшеры и медсестры ежедневно рисковали своим здоровьем, им пришлось переносить длительную разлуку с семьей, с близкими людьми.

Всего же премии «Врач с большой буквы» были удостоены более ста врачей из двенадцати регионов России.