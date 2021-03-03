«Гудбай, Прибалтика»: появились данные по белорусскому грузообороту через российские порты

Москва, 3 марта. Совладелец Петербургского Нефтяного Терминала (ПНТ) Михаил Скигин рассказал в комментарии изданию «Коммерсант» о том, какие объемы белорусских нефтепродуктов в 2021 году пройдут через петербургский терминал, сообщает «NewsFront».

Эксперт сообщил, что через терминал пройдет 680 тысяч тонн мазута и 130 тысяч тонн масла. Помимо ПНТ работать с белорусским сырьем будут и другие российские порты, в числе которых Усть-Луга.

В феврале текущего года Россия и Белоруссия достигли соглашения, согласно которому Минск направит свой грузопоток из прибалтийских портов в Россию. Согласно договоренностям, с 2021 по 2023 год белорусские компании провезут через отечественные гавани более 9,8 миллиона тонн различных грузов.

Так, например, согласно договору, из белорусского порта Барбары в ленинградские Автово и Лужскую будут доставлять белорусский мазут, газойль, бензин. Из Новополоцка — масло и газойль. В этом году планируется доставка 1,4 миллиона тонн мазута и 1,2 миллиона тонн бензина.

А вот до порта в Усть-Луге нефтепродукты будут доставляться по железной дороге на российском подвижном составе. РЖД, начиная с 2016 года, делает белорусской стороне скидку в 50% на доставку в северо-западные порты.

Контракты между братскими государствами подписаны по схеме take or pay. Это означает, что если в порт поступает меньше запланированного товара, то платить все равно придется за весь объем. В период действия соглашения тарифы не будут повышаться больше, чем на размер инфляции.

Министр транспорта и коммуникаций Белоруссии Алексей Авраменко выказал свою радость тем, что сторонам удалось договориться.

«В дальнейшей перспективе мы готовы обсуждать с нашими коллегами вопросы перевалки калийных удобрений, лесных грузов, машиностроительного комплекса, но нужно это проработать детально с точки зрения мощностей, портовой инфраструктуры, — заявил Авраменко на церемонии подписания межправительственного соглашения об организации сотрудничества в области перевозки и перевалки белорусских нефтепродуктов, предназначенных на экспорт в третьи страны через российские морские порты.

Ранее ФАН писал о том, как Россия и Белоруссия планируют устроить Прибалтике транзитную сушку.