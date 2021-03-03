Белый дом назвал главного противника США

Вашингтон, 3 марта. Администрация президента США Джо Байдена считает Китай своим главным геополитическим оппонентом, заявил госсекретарь Энтони Блинкен.

Кроме того, спикер отметил, что развивающиеся взаимоотношения Пекина и Москвы являются серьезным вызовом.

Ранее аналитики китайского издания Sohu назвали претензии США к России и Китаю касательно испытаний противоспутникового оружия лицемерием. К такому выводу пришли журналисты после планов Великобритании на учения по уничтожению «вражеских спутников» на околоземной орбите.