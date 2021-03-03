Китайские СМИ восхитились навыками и внешностью российских женщин-военных

Пекин, 3 марта. Китайские обозреватели восхитились внешностью женщин-военнослужащих Ракетных войск стратегического назначения России.

Не остался без внимания и уровень подготовки прекрасной половины российской армии.

Ракетные войска стратегического назначения находятся в непосредственном подчинении Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации. Роль РВСН в обороне страны сложно переоценить. На днях Министерство обороны РФ опубликовало видео тренировки женщин-военнослужащих РВСН, которое впечатлило обозревателей издания Sohu. Перевод статьи приводит "ПолитРоссия".

"Были показаны кадры из тренировочного центра РВСН в Переславле-Залесском, где женщины-военнослужащие проходили тренировочные сборы", — отмечают Sohu.

Помимо впечатляющих навыков российских женщин-военнослужащих китайских обозревателей восхитила их внешность. Девушки не забывают ухаживать за собой даже в армии.

"Видно, что они делают маникюр и носят кольца — российская армия по-прежнему уделяет большое внимание демонстрации красоты своих женщин-солдат", — рассказали обозреватели из КНР.

В ходе сборов женщины-военные проходили тесты на физическую подготовку, преодолевали полосу препятствий и состязались в знании теории. Кроме того, девушки участвовали в творческих, интеллектуальных и кулинарных конкурсах.

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