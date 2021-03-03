Терпение лопнуло: Донбасс ответит на постоянные обстрелы армией Украины

У армий ДНР и ЛНР лопнуло терпение, поэтому они начнут вести огонь на подавление и уничтожение огневых точек киевских силовиков. Кроме того, очередное обострение конфликта приведет не только к поражению ВСУ, но и к разрушению Украины. Такое мнение в интервью ФАН высказал украинский политик, бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко.

По Донбассу продолжает бить артиллерия Вооруженных сил Украины. Минувшей ночью киевские силовики накрыли плотным минометным огнем сразу несколько населенных пунктов ДНР. Больше всего пострадало село Ленинское, расположенное на юге республики. По нему было выпущено более 100 боеприпасов. Под обстрелом и пригороды многострадальной Горловки. Там со стороны украинских подразделений в ход идут минометы, гранатометы и стрелковое оружие.

Кроме этого, украинские войска усилили активность на донецком направлении. Северо-западные окраины города вновь подвергаются обстрелам. Реакции мирового сообщества на нарушения перемирия со стороны ВСУ нет. На фоне эскалации конфликта руководство ДНР вынуждено было отдать приказ на подавление и уничтожение огневых точек армии Киева.

«В связи с отсутствием реакции международных наблюдателей на продолжающиеся обстрелы населенных пунктов ДНР в целях защиты населения подразделениям Народной милиции дано разрешение на ведение упреждающего огня на подавление и уничтожение огневых точек противника», — отметили в пресс-службе армии ДНР.

Первый заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов сообщил о том, что киевские силовики активно стягивают военную технику к линии соприкосновения сторон конфликта. По его словам, только за последние три дня через Константиновку прошло шесть составов с танками и артиллерийскими системами. Кроме этого, активно накапливаются запасы горюче-смазочных материалов и боеприпасов. В связи с этим он призвал жителей Донбасса быть готовыми к возможному наступлению ВСУ.

«Но мы все, в том числе и гражданские, должны быть готовы к возможным наступательным действиям со стороны противника и усилению артиллерийских обстрелов наших городов. Если украинские власти все же решатся на масштабное наступление, это будет тяжелое испытание для нас и последнее для них», — написал Безсонов в своем Telegram-канале.

Украинский политик Алексей Журавко в интервью ФАН рассказал, что Украина получила одобрение от западных стран на начало боевых действий в Донбассе. Киевские генералы лишь ждут соответствующего приказа от президента Владимира Зеленского.

«Ситуация движется к серьезному обострению. Сейчас Украине нужна либо маленькая «победоносная война», либо большой конфликт, после которого Киев уже не остановится. Это связано с тем, что украинские власти получили добро от Запада, осталось только уговорить Зеленского начать наступление. Я считаю, что армии Донбасса абсолютно правы, отдав приказ на ведение упреждающего огня на подавление и уничтожение огневых точек ВСУ. Поскольку постоянные безнаказанные обстрелы со стороны киевских силовиков уже надоели жителям ДНР и ЛНР», — сказал собеседник ФАН.

Он заявил, что у армий ДНР и ЛНР лопнуло терпение, поэтому они начнут вести огонь на подавление и уничтожение огневых точек киевских силовиков. Кроме того, очередное обострение конфликта приведет не только к поражению ВСУ, но и к разрушению Украины.

«Мы видим, что сегодня Владимир Зеленский и его команда провоцируют Донбасс на более жесткие меры, вплоть до занятия армиями ДНР и ЛНР той части региона, которая сейчас находится под контролем ВСУ. Могу сказать, что Киев очень сильно получит по зубам. Зеленский проиграет в этом конфликте. Кроме того, он приведет к распаду Украины. До последнего жители Донбасса терпели обстрелы со стороны киевских силовиков, не открывая ответного огня. Но терпение лопнуло. Замечу, что последние действия украинских властей на мировой арене и переговорах в Минске свидетельствовали о том, что ситуация закончится обострением в Донбассе», — резюмировал Алексей Журавко.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что полпред России в контактной группе Борис Грызлов призвал Киев вернуться к соблюдению режима прекращения огня в Донбассе. По его словам, именно киевская сторона провоцирует военную эскалацию конфликта на линии соприкосновения сторон.