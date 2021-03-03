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«Аш-Шабаб» взяла ответственность за убийство критиковавшего ее сомалийского журналиста

«Аш-Шабаб» взяла ответственность за убийство критиковавшего ее сомалийского журналиста

Галькайо, 3 марта. Экстремистская группировка «Аш-Шабаб» взяла на себя ответственность за убийство известного сомалийского внештатного журналиста Джамаля Фараха Адана, сообщает издание Garowe Online.

Тело 56-летнего мужчины обнаружили в понедельник, 1 марта 2021 года, в районе Сийнай возле магазина, принадлежащего его семье. По данным издания, он умер в больнице, куда был доставлен с места нападения. Согласно заключению специалистов, проводивших вскрытие, журналист скончался от попадания двух пуль в голову и одной в область шеи.

Полиция автономного региона Пунтленд инициировала расследование. Мохаммед Абдирахман, являющийся советником главы штата Саида Абдуллахи Дени, осудил причастных к преступлению. Чиновник обратил внимание на тот факт, что убитый был главным критиком экстремистской группировки «Аш-Шабаб». Также он добавил, что за свою жизнь покойный внес огромный вклад в развитие журналистики в Сомали.

«Мои глубочайшие соболезнования семье и друзьям Джамаля Фараха Адана, убитого в Галькайо. Он был храбрым журналистом, который осмелился критиковать террористов», — заявил политик.

«Аш-Шабаб» взяла ответственность за убийство критиковавшего ее сомалийского журналиста

Спустя два дня после инцидента группировка «Аш-Шабаб» взяла ответственность за нападение. Известно, что радикальные исламисты ранее неоднократно угрожали мужчине за его публикации.

Джамаль Фарах Адан за свою карьеру работал на нескольких популярных радиостанциях Пунтленда. Долгое время он являлся фрилансером и считался ветераном данного направления в родной стране. Коллеги журналиста потребовали от властей привлечь к ответственности виновных.

«Насилие в отношении работников средств массовой информации в Сомали не прекратится до тех пор, пока преступники не будут наказаны», — подчеркнул генеральный секретарь Международной федерации журналистов (IFJ) Энтони Белленджер.

«Аш-Шабаб» взяла ответственность за убийство критиковавшего ее сомалийского журналиста

После срыва президентских выборов и отказа Мохамеда Абдуллахи уходить в отставку с поста главы государства ситуация в Сомали постепенно усугубляется. В Могадишо тысячи людей регулярно выходят на антиправительственные митинги. С начала 2021 года террористы «Аш-Шабаб» совершили целый ряд терактов, погибли десятки силовиков и простых граждан. Атаки и убийства еще больше накаляют обстановку, провоцируют раскол в обществе и грозят новым гражданским конфликтом.

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