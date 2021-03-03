«Аш-Шабаб» взяла ответственность за убийство критиковавшего ее сомалийского журналиста

Галькайо, 3 марта. Экстремистская группировка «Аш-Шабаб» взяла на себя ответственность за убийство известного сомалийского внештатного журналиста Джамаля Фараха Адана, сообщает издание Garowe Online.

Тело 56-летнего мужчины обнаружили в понедельник, 1 марта 2021 года, в районе Сийнай возле магазина, принадлежащего его семье. По данным издания, он умер в больнице, куда был доставлен с места нападения. Согласно заключению специалистов, проводивших вскрытие, журналист скончался от попадания двух пуль в голову и одной в область шеи.

Полиция автономного региона Пунтленд инициировала расследование. Мохаммед Абдирахман, являющийся советником главы штата Саида Абдуллахи Дени, осудил причастных к преступлению. Чиновник обратил внимание на тот факт, что убитый был главным критиком экстремистской группировки «Аш-Шабаб». Также он добавил, что за свою жизнь покойный внес огромный вклад в развитие журналистики в Сомали.

«Мои глубочайшие соболезнования семье и друзьям Джамаля Фараха Адана, убитого в Галькайо. Он был храбрым журналистом, который осмелился критиковать террористов», — заявил политик.

Спустя два дня после инцидента группировка «Аш-Шабаб» взяла ответственность за нападение. Известно, что радикальные исламисты ранее неоднократно угрожали мужчине за его публикации.

Somalian freelance journalist Jamal Farah Adan is gunned down by unknown assailants. @RSF_inter reports that his murder may be linked to threats he received over his reporting on terrorist group Al Shabaab: https://t.co/OJQJ0gI6h1 @baglo_gabriel @ZimMediaReview @misazimbabwe — IFEX (@IFEX) March 3, 2021

Джамаль Фарах Адан за свою карьеру работал на нескольких популярных радиостанциях Пунтленда. Долгое время он являлся фрилансером и считался ветераном данного направления в родной стране. Коллеги журналиста потребовали от властей привлечь к ответственности виновных.

«Насилие в отношении работников средств массовой информации в Сомали не прекратится до тех пор, пока преступники не будут наказаны», — подчеркнул генеральный секретарь Международной федерации журналистов (IFJ) Энтони Белленджер.

После срыва президентских выборов и отказа Мохамеда Абдуллахи уходить в отставку с поста главы государства ситуация в Сомали постепенно усугубляется. В Могадишо тысячи людей регулярно выходят на антиправительственные митинги. С начала 2021 года террористы «Аш-Шабаб» совершили целый ряд терактов, погибли десятки силовиков и простых граждан. Атаки и убийства еще больше накаляют обстановку, провоцируют раскол в обществе и грозят новым гражданским конфликтом.