«Аш-Шабаб» взяла ответственность за убийство критиковавшего ее сомалийского журналиста

Галькайо, 3 марта. Экстремистская группировка «Аш-Шабаб» взяла на себя ответственность за убийство известного сомалийского внештатного журналиста Джамаля Фараха Адана, сообщает издание Garowe Online.

Тело 56-летнего мужчины обнаружили в понедельник, 1 марта 2021 года, в районе Сийнай возле магазина, принадлежащего его семье. По данным издания, он умер в больнице, куда был доставлен с места нападения. Согласно заключению специалистов, проводивших вскрытие, журналист скончался от попадания двух пуль в голову и одной в область шеи.

Полиция автономного региона Пунтленд инициировала расследование. Мохаммед Абдирахман, являющийся советником главы штата Саида Абдуллахи Дени, осудил причастных к преступлению. Чиновник обратил внимание на тот факт, что убитый был главным критиком экстремистской группировки «Аш-Шабаб». Также он добавил, что за свою жизнь покойный внес огромный вклад в развитие журналистики в Сомали.

Спустя два дня после инцидента группировка «Аш-Шабаб» взяла ответственность за нападение. Известно, что радикальные исламисты ранее неоднократно угрожали мужчине за его публикации.

