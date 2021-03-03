Ребенок погиб под кучей перегноя во время разгрузки самосвала на Кубани

Краснодар, 3 марта. В Динском районе Кубани пятилетняя девочка погибла из-за вываленной на нее земли. Трагедия произошла рядом с частным домом.

Родители девочки заказали доставку перегноя. Водитель КамАЗа разгружал землю во дворе дома. В этом момент ребенок вышел на прогулку. На нее упала выгружаемая земляная смесь. Через непродолжительное время хозяева стали искать малышку. В результате родственники обнаружили тело ребенка без признаков жизни под завалами.

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