Бывший посол США на Украине рассказал, к чему готовиться Киеву при Байдене

Вашингтон, 3 марта. Украине стоит готовиться к тому, что президент США Джо Байден будет направлять страну к принятию нужных ему реформ, рассказал экс-посол Америки в Киеве Стивен Пайфер.

По словам Пайфера, Белый дом готов настроить Украину на свой лад, хотя в Вашингтоне выражают беспокойство из-за замедления реформ в стране, проблем с программой Международного валютного фонда (МВФ) и значительного влияния олигархов.

Вместе с тем в Вашингтоне положительно отнеслись к тому, что украинский лидер Владимир Зеленский выступает против лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука.

«Президент Байден готов подталкивать Украину к реформам и, возможно, даже порой в жесткой форме с хорошими намерениями — для реализации ключевых шагов, которые будут политически сложными, но необходимыми», — рассказал бывший посол, выступая на онлайн-конференции американско-украинского делового совета.

Украине придется принимать мнение США, если страна хочет состояться как успешное государство и реализовать весь свой потенциал, подчеркнул Пайфер. Давление Вашингтона на Киев экс-дипломат назвал полезным для Украины.

Ранее политолог Кирилл Молчанов заявил, что президент Украины Владимир Зеленский постепенно превращается в экс-главу страны Петра Порошенко, разворовывая страну на больших стройках.