Полиция поймала волгоградца за попытку сжечь соседские иномарки

Волгоград, 3 марта. Правоохранители задержали жителя Среднеахтубинского района, подозреваемого в поджоге автомобилей соседей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Прибывшие на место полицейские установили, что рано утром загорелся принадлежащий местной жительнице Daewoo Nexia. Полчаса спустя другая женщина заметила неизвестного, который пытался поджечь ее Hyundai Greta.

Оперативникам удалось поймать злоумышленника, пишет «Волгоградская правда». Им оказался 41-летний ранее судимый безработный. В момент задержания он находился в состоянии алкогольного опьянения и во всем сознался. Свой поступок он объяснил желанием «посмотреть на огонь». Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.