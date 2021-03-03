Посол ОБСЕ Морель потребовал от Киева конструктивного диалога с ЛДНР

Вена, 3 марта. Посол ОБСЕ Пьер Морель на заседании Трехсторонней контактной группы потребовал от Киева включиться в диалог с Донецком и Луганском.

Участник украинской делегации в ТКГ Сергей Гармаш на своей странице в Facebook раскритиковал действия посла ОБСЕ Пьера Мореля. Политик возмутился тем, что представителям Луганска и Донецка дали слово в обсуждении урегулирования конфликта на юго-востоке Украины. Особенно Гармаша задело требование дипломата включиться в обсуждение предложений экспертов ЛДНР.

«За все время сегодняшних консультаций представитель России говорил секунд 30. В основном вещал модератор от ОБСЕ посол Морель. Даже больше, чем земляки с российскими паспортами. Давил, чтоб мы обсуждали План ОРДЛО», — написал Гармаш.

Переговоры Гармаш назвал «прямым нарушением Минских соглашений», так как представители Донецка и Луганска не входят в Трехстороннюю контактную группу.

Ранее в Киеве сообщили, что США играет ключевую роль в решении конфликта на Донбассе, потому что Вашингтон является стратегическим партнером Украины.