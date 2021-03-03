Валуев пообещал охотникам упрощение перерегистрации оружия

Санкт-Петербург, 3 марта. Охотники в обозримом будущем смогут перерегистрировать оружие раз в 15 лет, сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Николай Валуев на пресс-конференции ФАН и Медиагруппы «Патриот».

«Обновления правил охоты вошли в силу только в феврале этого года. С некоторыми обновлениями я был не согласен. Изменения законодательства в отношении браконьерства в части ужесточения уголовной ответственности уже были внесены в УК год назад», — сказал депутат.

Николай Валуев также прокомментировал ситуации, когда в случае проезда по дороге или охотничьим угодьям гражданам с незаряженным и зачехленным ружьем предъявлялись обвинения в нарушении правил охоты и они обвинялись в браконьерстве.

«Это злоупотребление правилами. Очень странно, что принимались подобные судебные решения, я бы хотел уточнить эту информацию. Правила охоты предусматривают, что, если у вас оружие в зачехленном виде находится в вашем автомобиле и вы на законных основаниях находитесь в угодьях, это не может считаться нарушением», — констатировал депутат Госдумы.

Также спикер заявил, что, несмотря на то, что в России, в отличие от Китая, не предусмотрена смертная казнь и пожизненное заключение за браконьерство и вывоз животных, занесенных в Красную книгу, наказание за это в УК РФ все равно очень серьезное.

При этом охотники в будущем, вероятно, получат послабления в отношении и сроков перерегистрации оружия.

«Никакого ужесточения закона об охоте не планируется. Более того, мы стараемся подходить к оружию более либерально, особенно в части его перерегистрации, давая возможность делать это не раз в пять, а раз в десять и в дальнейшем раз в 15 лет», — заявил Валуев.

При этом медицинскую справку все равно придется получать раз в пять лет.

Депутат также дал оценку действиям иностранных экологических организаций, занимающихся «политической экологией» и пытающихся воспрепятствовать работе российских производителей. По его словам, после принятия изменений в Конституцию РФ внутреннее законодательство превалирует над международными актами. Поэтому России лишь отчасти будут касаться претензии политэкологов в ходе международных переговоров о развитии нефтяной промышленности или добыче полезных ископаемых. При этом выносить РФ какие-то штрафы будет сложно.

Ранее ФАН рассказывал, что законодательство об охоте будет доработано так, чтобы исключить необоснованное привлечение к ответственности граждан, транспортирующих оружие через лес или иные охотничьи угодья.