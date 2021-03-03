Госдума поддержала предложение президента РФ о защите силовиков от угроз в Сети

Москва, 3 марта. Комитет Государственной думы намерен рассмотреть законопроект о защите полицейских от угроз в интернете.

Председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев заявил, что депутаты готовы оперативно рассмотреть предложенные главой государства нововведения. Комментируя слова президента, Пискарев подчеркнул, что это очень своевременная инициатива, и комитет готов всячески включиться в ее разработку.

«Мы все были свидетелями того, что после несанкционированных акций протеста в социальных сетях появлялись личные данные силовиков, вплоть до домашних адресов, а также данных их близких, в первую очередь, детей. Это недопустимо и очень опасно, и мы должны законодательно усилить защиту тех, кто стоит на страже закона», — подчеркнул парламентарий.

Пискарев добавил, что в комитете уже находится на рассмотрении пакет законопроектов, направленных на обеспечение безопасности сотрудников правоохранительных органов и членов их семей.

Ранее президент России Владимир Путин на ежегодном заседании коллегии МВД РФ сказал, что государство продолжит создавать достойные условия службы в органах внутренних дел, в федеральный бюджет на ближайшие три года дополнительно выделено 21,3 миллиарда рублей.

Также глава государства призвал МВД активнее выявлять хищение бюджетных средств. Путин потребовал от министерства жестко реагировать на попытки создания теневых схем и незаконного вывода капиталов за границу, сообщал ФАН.