Стали известны четыре региона из шести с онлайн-голосованием на выборах в Госдуму

Москва, Нижегородская, Курская и Ярославская области могут войти в шестерку регионов с дистанционным электронным голосованием (ДЭГ) на выборах в Госдуму в сентябре. Выбор субъектов федерации очевиден — регионы, где технология уже обкатана в предыдущие годы, будут пользоваться безусловным приоритетом, так как у них уже есть опыт.

Между тем решение о том, какие регионы все же будут допущены на выборах в сентябре для ДЭГ, ЦИК примет только после общероссийской тренировки, которая пройдет в середине мая. Подробнее — в расследовании ФАН.

Ставка на опыт

Ранее глава ЦИК Элла Памфилова направила в региональные избиркомы письма с критериями участия в пилотном проекте. До 10 марта регионы должны определиться, примут ли они участие в эксперименте или нет. Сама тренировка пройдет с 12 по 14 мая 2021 года. Подводить итоги и принимать окончательное решение будут, когда завершится эксперимент — после 21 мая.

Тренировка по дистанционному электронному голосованию может пройти практически во всех регионах России, заявили в ЦИКе. Цель — проверка системы на нагрузки.

Представители ряда региональных избиркомов уже подтвердили свою заинтересованность в проведении онлайн-голосования наряду с традиционными выборами и готовы принять участие в тестировании. ФАН изучил опыт субъектов федерации, где ранее проходили выборы в режиме ДЭГ. На основе исследования можно сделать вывод, что все регионы России заинтересованы в том, чтобы электронное голосование пришло и к ним.

Нижегородская, Курская и Ярославская области выделены в списке неслучайно. В Москве, напомним, продолжается эксперимент по электронному голосованию. В Нижегородской и Ярославской областях в июле 2020 года состоялось электронное голосование по поправкам в Конституцию РФ. А часть жителей Курской области таким образом выбрали представителей региона во время дополнительных выборов в Госдуму VII созыва.

Всего планируется допустить до сентябрьских выборов шесть субъектов РФ — Москву и пять других регионов.

«Решение о том, какие регионы будут допущены на выборах в сентябре до дистанционного электронного голосования, будет принято только после общероссийской тренировки, которая пройдет с 12 по 14 мая. Тренировка по ДЭГ может пройти практически по всей России. До 10 марта регионы должны определиться, примут ли они участие в эксперименте», — заявили агентству в Центризбиркоме.

Глава ЦИК Элла Панфилова назвала основные критерии, по которым будут определены регионы проведения дистанционного электронного голосования. Это количество жителей старше 18 лет, получающих госуслуги через единый портал; и число избирателей, чьи данные на gosuslugi.ru сопоставлены с данными системы ГАС «Выборы». Также это возможность региона обеспечить широкую разъяснительную работу среди граждан и обучение комиссий, а региональных общественных палат — обеспечить наблюдение за ходом выборов. При принятии решения будет учитываться и эпидемиологическая обстановка в субъекте РФ.

В ЦИКе пояснили, что окончательное решение в конце мая будет приниматься на основе наличия заявки от региона, результатов участия в тренировке и соответствия критериям.

«В прошлом году четко были понятны причины, почему именно эти регионы, с точки зрения технологических нюансов, были выбраны. Там наименьшее число избирательных кампаний накладывались друг на друга и объективно можно было организовать эту процедуру, не умаляя значение других выборов. Я думаю, что наличие опыта в этих субъектах, конечно, будет учитываться», — прокомментировала ФАН член Общественной палаты РФ, исполнительный директор Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» Алена Булгакова.

Стадия подготовки

Опрошенные ФАН представители избирательных комиссий в регионах, где ранее уже проводилось электронное голосование, подтвердили свое участие в эксперименте. Сейчас они готовят документы, которые направят в ЦИК в обозначенный срок: до 10 марта.

«Сейчас заявка формируется, мы запрашиваем информацию заинтересованных учреждений — это Общественная палата Нижегородской области и министерство информационных технологий. Кроме того, мы предусмотрели широкое информирование избирателей о такой возможности», — рассказала председатель избиркома Нижегородской области Маргарита Красилевская.

По словам собеседницы ФАН, опыт голосования по поправкам к Конституции РФ в 2020 году для Нижегородской области оказался успешным.

«У нас пока недостаточно хорошая эпидемиологическая обстановка. Может быть, она улучшится к моменту выборов, но в любом случае мы считаем, что эта технология должна применяться и в дальнейшем. Она максимально комфортная, защищенная, поэтому мы бы очень хотели, чтобы у нас на территории региона такое голосование было возможным», — добавила Красилевская.

Избирком Ярославской области сейчас занимается обработкой информации о доле жителей, зарегистрированных на портале Госуслуг, и других данных.

«Мы эти сведения запросили буквально вчера. Сегодня получили ответы из правительства Ярославской области, на основании которых будем готовить документ, чтобы в нашем регионе проходило дистанционное электронное голосование на выборах в Госдуму. Правительство Ярославской области нас поддерживает. Предварительные консультации проведены. Конечно, еще итоговые будем проводить, но пока общее мнение, что опыт был хорошим», — рассказал ФАН глава местного избиркома Олег Захаров.

Он отметил единичные случаи отсутствия избирателей в базе, которые были связаны с неоперативным внесением изменений паспортных данных. Но все возникающие вопросы были оперативно разрешены. В регионе также отметили примерно одинаковые результаты голосования на традиционных участках и в Интернете: онлайн-формат не изменил картину предпочтений ярославцев.

«Понятно, что у электронного голосования — свой сегмент избирателей, которым это более интересно, более понятно, много молодежи. Хотя мы не увидели, что это только молодежь: были и люди старшего возраста, 60-70 лет. Граждане, которые пользуются госуслугами в целом, совершенно спокойно пользуются и возможностью голосовать онлайн», — добавил Захаров.

Заявку готовят и в Курской области. Здесь надеются, что регион также попадет в число шести пилотных, где избиратели смогут выразить свое волеизъявление онлайн. Мероприятие обещает быть напряженным: на некоторых участках избирателям полагается по шесть бюллетеней — для выборов в органы власти фактически всех уровней: от местного совета депутатов до Госдумы РФ.

Но в региональном избиркоме также надеются на прошлогодний успешный опыт.

«По оценке ЦИК, голосование у нас прошло успешно. 13 184 избирателя, которые имели подтвержденную регистрационную запись на портале Госуслуг, тогда изъявили желание проголосовать дистанционно. Проголосовало из них 11 943, что составляет более 90%. Но решение о выборах в 2021 году, конечно, будет за Центральной избирательной комиссией: как мы справимся с предстоящей тренировкой», — рассказала председатель избирательной комиссии Курской области Галина Заика.

Ранее глава ЦИК Элла Памфилова говорила, что общероссийское тестирование системы электронного голосования призвано проверить готовность избирательных комиссий и ГАС «Выборы» к единому дню голосования.

По мнению Памфиловой, особенно важны для обеспечения доверия к новому формату возможности региона по информированию населения об электронном голосовании, обучению ответственных лиц и необходимому контролю за ходом выборов.

«Тут нужны эксперты. Надо работать и с кандидатами, и с партиями: объяснять, что это такое и как будет проходить», — отмечала Элла Памфилова на заседании ЦИК в конце февраля.

Тогда же глава Центризбиркома подчеркнула, что электронное голосование не будет вытеснять привычный формат. Развитие нового формата предоставит населению возможность выбирать наиболее комфортный и приемлемый вариант.

ДЭГ впервые использовалось в Москве в сентябре 2018 года на выборах в Мосгордуму. В прошлом году в июле жители Москвы и Нижегородской области проголосовали онлайн по поправкам к Конституции РФ. В сентябре избиратели Курской и Ярославской областей апробировали этот формат на дополнительных выборах депутатов Госдумы по одномандатным округам.