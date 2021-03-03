Грызлов: Украина провоцирует военную эскалацию конфликта в Донбассе

Москва, 3 марта. Полпред РФ в контактной группе Борис Грызлов призвал Киев вернуться к соблюдению режима прекращения огня на юго-востоке Украины.

Переговоры контактной группы по Донбассу прошли в среду 3 марта в формате видеоконференции. Участники заседания обсудили новые нарушения, совершенные украинской стороной на линии фронта. По словам Грызлова, действия ВСУ в данном случае не носили случайный или провокационный характер — полпред России классифицировал их как целенаправленные действия, совершенные по приказу украинской власти.

«Наблюдатели фиксируют новые обстрелы Донбасса, подтверждают подтягивание дополнительных сил и средств ВСУ и размещение боевой техники Вооруженных сил Украины в жилых районах. Украинская власть свела к нулю большинство согласованных ранее гарантий безопасности. Украина провоцирует военную эскалацию конфликта», — сказал он.

Напомним, с начала вооруженного конфликта на юго-востоке Украины, под данным ООН, жертвами противостояния стали около 13 тысяч человек.