Алена Косторная может вернуться в группу Этери Тутберидзе

Москва, 3 марта. Чемпионка Европы по фигурному катанию Алена Косторная задумалась о возвращении к тренеру Этери Тутберидзе, от которой ушла в команду Евгения Плющенко.

Фигуристка Алена Косторная, которая летом прошлого года ушла из команды Этери Тутберидзе, может вернуться к тренеру. Об этом сообщил генеральный директор Центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев в разговоре с журналистами издания «Чемпионат».

«Разговоры о возвращении Косторной в нашу школу имеют под собой основания, неизвестно, случится это или нет. Желание такое есть, мы будем только рады», — отметил он.

Косторная информацию о возвращении в группу Этери Тутберидзе комментировать отказалась. В финале Кубка России 17-летняя фигуристка показала две новые программы, однако заняла только шестое место. Косторная продолжает подготовку к планетарному первенству в Стокгольме в качестве запасной.