Династия кинозвезд: Федор Бондарчук вновь стал отцом

Режиссер Федор Бондарчук и актриса Паулина Андреева стали родителями — у пары родился сын. Радостной вестью поделилась в Instagram новоиспеченная мать.

Мальчик появился на свет 2 марта. Родители решила назвать сына Иваном. Для 32-летней Андреевой это первый ребенок, как и брак с Бондарчуком.

Именитый режиссер, напротив, более опытный в семейных отношениях. Первой женой Бондарчука была российская модель, телеведущая, главный редактор журнала «Hello!» Светлана Рудская (после развода модель не стала возвращать себе девичью фамилию и до сих пор известна как Светлана Бондарчук). В браке у них родились двое детей — сын Сергей и дочь Варвара. В 2012 году Федор и Светлана стали бабушкой и дедушкой — у Сергея родилась дочь Маргарита, а в 2014 году и вторая дочь — Вера.

Сергей Бондарчук пошел по стопам отца и выбрал киноиндустрию. Однако он предпочел быть актером — сейчас на его счету десять ролей в кино.

Второй ребенок Федора и Светланы Бондарчук — Варвара — родилась в 1999 году. Супруги долгое время скрывали появление дочери — девочка родилась раньше срока, что обусловило особенности ее развития.

«У Вари все прекрасно. Она счастливый ребенок. Драмы нет. Да, Варя — особенный ребенок, у нее есть некоторые особенности, но она в абсолютной любви. Удивительная девочка. Ситуация, когда Варя родилась пораньше, нас только сплотила. Тогда у нас были некоторые проблемы в семье», — рассказывала Светлана в программе Бориса Корчевникова «Судьба человека».

В 2016 году Светлана и Федор решили развелись. По словам главреда «Hello!», причиной развода стал кризис в отношениях — супругам не удалось сохранить любовь, и отношения стали портиться. Светлана заявляла, что бывшим супругам удалось сохранить дружеские отношения, а роман Бондарчука с Андреевой не стал причиной развода.

Отношения Федора и Паулины начались в 2015 году, спустя четыре года они официально зарегистрировали отношения. Хоть пара и пыталась сделать свадьбу максимально закрытой, их гости не смогли не поделиться фото с шикарного мероприятия.