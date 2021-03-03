Пентагон подтвердил факт атаки на военную базу США в Ираке

Вашингтон, 3 марта. Оборонное ведомство США подтвердило факт атаки на базу ВВС в Ираке. Как сообщили в Пентагоне, американские военнослужащие не пострадали.

Агентство Associated Press утром в среду, 3 марта, сообщило о ракетном обстреле военной базы Айн эль-Асад, расположенной на западе Ирака. Там дислоцированы военнослужащие международной коалиции во главе с США.

По словам полковника Уэйна Маротто, базу атаковали в среду утром. По объекту было выпущено по меньшей мере десять ракет.

Также в Пентагоне уточнили, что пострадавших нет.

Как сообщало Федеральное агентство новостей, официальный представитель сил коалиции в Ираке уточнил время атаки: она произошла около семи утра.