Губернатор Сан-Паулу заявил, что хочет купить «Спутник V» в обход федеральных властей

Сан-Паулу, 3 марта. Губернатор штата Сан-Паулу Жуан Дориа заявил, что планирует напрямую купить у России 20 миллионов доз вакцины «Спутник V». На такие меры приходится идти, поскольку федеральная программа по вакцинации населения от COVID-19 идет слишком медленно, сообщает Globo.

Кроме «Спутник V» власти Сан-Паулу собираются закупить еще 40 млн доз различных препаратов. Последнюю партию планируется изготовить на месте из китайских ингредиентов.

Губернатор готов пойти на закупку «Спутник V» вопреки мнению президента Жаира Болсонару. Ситуацию осложняет то, что бразильское Национальное агентство по наблюдению за здоровьем (Anvisa) не одобрило применение российской вакцины в экстренном порядке.

О массовых закупках «Спутник V» Дориа заявил на экстренном заседании с главами городов Сан-Паулу. Обсуждалось введение дополнительных мер по защите от COVID-19.

Мэр города Сан-Жозе-ду-Риу-Прету Эдиньо Араужу признал, что местная система здравоохранения не справляется, клиники переполнены заболевшими. Он призвал к введению более серьезных ограничений. Руководитель города Араракуара Эдиньо Силва согласился с коллегой — он готов поддерживать более жестокие ограничения, чтобы остановить рост смертности.

Acabei de participar de uma reunião de mais de 600 prefeitos do estado de São Paulo com o governador João Doria (PSDB), secretários estaduais e integrantes do Centro de Contingência do Coronavírus do Estado de São Paulo. A situação da pandemia é muito preocupante. pic.twitter.com/19A4AibIRD