Губернатор Сан-Паулу заявил, что хочет купить «Спутник V» в обход федеральных властей

Сан-Паулу, 3 марта. Губернатор штата Сан-Паулу Жуан Дориа заявил, что планирует напрямую купить у России 20 миллионов доз вакцины «Спутник V». На такие меры приходится идти, поскольку федеральная программа по вакцинации населения от COVID-19 идет слишком медленно, сообщает Globo.

SP vai comprar 20 milhões de doses da vacina russa Sputnik V e 20 milhões da Pfizer, diz Doria ==> https://t.co/Huu6mVU9Pi #G1SP — G1 - São Paulo (@g1saopaulo) March 3, 2021

Кроме «Спутник V» власти Сан-Паулу собираются закупить еще 40 млн доз различных препаратов. Последнюю партию планируется изготовить на месте из китайских ингредиентов.

«До декабря все бразильцы, которые живут в Сан-Паулу, будут вакцинированы», — сказал Дориа.

Губернатор готов пойти на закупку «Спутник V» вопреки мнению президента Жаира Болсонару. Ситуацию осложняет то, что бразильское Национальное агентство по наблюдению за здоровьем (Anvisa) не одобрило применение российской вакцины в экстренном порядке.

Ситуация с COVID-19 в других штатах

О массовых закупках «Спутник V» Дориа заявил на экстренном заседании с главами городов Сан-Паулу. Обсуждалось введение дополнительных мер по защите от COVID-19.

Мэр города Сан-Жозе-ду-Риу-Прету Эдиньо Араужу признал, что местная система здравоохранения не справляется, клиники переполнены заболевшими. Он призвал к введению более серьезных ограничений. Руководитель города Араракуара Эдиньо Силва согласился с коллегой — он готов поддерживать более жестокие ограничения, чтобы остановить рост смертности.

«Я только что участвовал во встрече с губернатором Жуаном Дориа, государственными секретарями и членами Центра чрезвычайных ситуаций в связи с коронавирусом. Ситуация с пандемией очень тревожная», — прокомментировал Силва у себя в Twitter.

Acabei de participar de uma reunião de mais de 600 prefeitos do estado de São Paulo com o governador João Doria (PSDB), secretários estaduais e integrantes do Centro de Contingência do Coronavírus do Estado de São Paulo. A situação da pandemia é muito preocupante. pic.twitter.com/19A4AibIRD — Edinho Silva (@edinhosilva) March 2, 2021

Рекордсмен по смертности

2 марта Бразилия побила собственный рекорд полугодовой давности по смертности от COVID-19 за сутки — вирус унес жизни 1641 человека. Только в Сан-Паулу с начала пандемии скончались более 60 тысяч человек, по стране в целом — 257 тысяч.

Главы регионов в спешном порядке начали вводить ограничения, а медики призывают к введению комендантского часа по всей Бразилии. Заполняемость отделений интенсивной терапии государственной системы здравоохранения превышает 80% в 19 из 27 бразильских штатов.

Национальный совет руководителей региональных и городских департаментов здравоохранения выступил с открытым письмом, в котором обвинил федеральное правительство Бразилии в отсутствии общего плана по борьбе с пандемией и в создании помех региональным властям по части введения ограничений.

По данным на 3 марта, в Бразилии зафиксировано 10,6 млн случаев заболевания коронавирусом COVID-19. За последние сутки число зараженных выросло на 58 тыс. человек, 1,7 тыс. человек умерло. Страна занимает третье место в мире по количеству заболевших после США и Индии и второе по количеству смертей от коронавируса.