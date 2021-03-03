Эксперт по технологиям дал советы по утилизации устаревшего гаджета

Москва, 3 марта. Рекомендации по утилизации гаджетов, которые плохо работают или устарели, дал независимый эксперт рынка мобильных технологий Дмитрий Шалеев.

Многие производители смартфонов и других цифровых технологий, а также соответствующие торговые точки принимают устаревшие гаджеты в зачет нового устройства. Компании делают скидку на следующую покупку, а аппарат правильно утилизируют, рассказал «Радио 1» Шалеев. С точки зрения экологии неправильно выбрасывать цифровое устройство вместе с бытовыми отходами. В гаджетах и аккумуляторах содержатся металлы и опасные элементы.

Перед передачей телефона нужно обезопасить персональные данные, которые в нем находились. Для этого есть два способа, которые подходят любой операционной системе. Во-первых, нужно сделать резервную копию сведений и фотографий. Затем следует выполнить полный сброс и вернуть устройство к заводским настройкам.

До этого бывший сотрудник полиции рассказал, как защитить смартфон от слежки. Внимание спецслужб может привлечь просто сказанное ключевое слово или фраза по телефону.