Объемы газа в европейских ПХГ сократились до 36%

Москва, 3 марта. Российская компания «Газпром» отметила заметное падение объемов голубого топлива в подземных хранилищах (ПХГ) европейских стран.

Объемы газа в Европе к 1 марта 2021 года уменьшились до 36%. Об этом стало известно в среду из сообщения пресс-службы «Газпрома» в Telegram.

«Отобрано 59 млрд куб. м газа — на 41,5% больше, чем закачано при подготовке к зиме», — утверждает компания.

«Газпром» ссылается на данные Gas Infrastructure Europe и уточняет, что в ПХГ Нидерландов и ФРГ осталось 30% запасов топлива, а у французов — 23%. Эти государства входят в топ-5 европейских стран по объему мощностей хранения. Компания отмечает, что отбор газа продолжится еще в течение месяца, несмотря на окончание зимы. Таким образом, «Газпром» предрекает дополнительный спрос на голубое топливо в Европе летом 2021 года.

Ранее Алексея Миллера переизбрали на должность главы «Газпрома». Полномочия предпринимателя будут продлены с 31 мая 2021 года, передает Федеральное агентство новостей.