Балерина Анастасия Волочкова показала редкий снимок с матерью

Санкт-Петербург, 3 марта. Скандально известная балерина Анастасия Волочкова показала редкую фотографию со своей матерью Тамарой Антоновной, к которой артистка спонтанно приехала из Москвы.

О поездке в родной Петербург танцовщица сообщила на своей странице в Instagram. После прибытия в Северную столицу балерина первым делом направилась в отчий дом. На снимке, опубликованном в соцсети, Волочкова и ее мать позируют на кухне.

«Эта кухня такая родная! Вы не представляете, сколько здесь за время моего юношества и работы в Мариинском театре приготовлено мамой овощных котлет!» — написала артистка.

Мастерица шпагатов призналась, что в те времена не употребляла в пищу другие блюда. Теперь же меню знаменитости можно назвать более разнообразным. В честь приезда дочери Тамара Антоновна приготовила для нее зеленый салат и бульон.

Фотографии Волочковой с матерью довольно редко появляются в Instagram балерины. Танцовщица неоднократно говорила в интервью о своих обидах на родительницу. Судя по новым снимкам, артистка наладила хорошие отношения с Тамарой Антоновной.

Отец Анастасии Волочковой 12 лет назад перенес инсульт и до сих пор не восстановился. Мужчина, который почти не разговаривает, находится в одном из пансионатов Петербурга. Балерина звонила ему на 23 Февраля, чтобы поздравить.