Обвиняемый в изнасиловании 16-летней австралийки министр даст опровержение

Канберра, 3 марта. Дело об изнасиловании девушки австралийским министром закрыто. В ближайшее время чиновник даст опровержение своей причастности к преступлению.

Австралийская полиция приняла решение о закрытии уголовного разбирательства по делу 1988 года, когда будущий министр якобы изнасиловал 16-летнюю девушку. Причиной к завершению дела стала смерть женщины, которая заявила о себе как о жертве того самого изнасилования. Об этом сообщает Daily Mail.

Австралийка решила заявить о якобы случившемся много лет назад преступлении, вдохновившись примером своей современницы, которая тоже не так давно обвинила чиновника в сексуальных домогательствах прямо в здании парламента Австралии. По словам жертвы преступления более чем 30-летней давности, изнасилование произошло в сиднейском районе Кингс-Кросс. Свою претензию австралийка анонимно направила политику Скотту Моррисону, после чего заявление женщины стало достоянием общественности.

Скотт Моррисон, впрочем, сказал, что министр «решительно отвергает» эти шокирующие обвинения. По словам подозреваемого политика, это утверждение не соответствует действительности, о чем министр заявит в самое ближайшее время. Полиция должна была приехать к жертве в Аделаиду, чтобы официально принять ее заявление, но их поездка была отложена из-за COVID-19.

В июне 2020 года женщина отозвала свое заявление и на следующий день ее нашли мертвой. В связи с этим расследование было приостановлено, а потом и вовсе официально закрыто в связи со смертью потерпевшей. По информации некоторых СМИ, женщина страдала биполярным расстройством и посещала психиатрическую больницу в Мельбурне за несколько месяцев до своей смерти. Друзья покойной утверждают, что она была «красивой и умной», но «поглощенной своей психологической травмой».

Впоследствии политик от Либеральной партии Австралии Скотт Моррисон говорил, что лично не читал этого письма, а немедленно переслал его комиссару Австралийской федеральной полиции. После смерти 49-летней женщины выяснилось, что она успела рассказать о своих обвинениях некоторым родственникам. Предположительно, именно они направили то самое письмо в правительство.

Личность обвиняемого министра известна средствам массовой информации и политикам, но не может быть раскрыта по юридическим причинам. Министерский кодекс поведения требует, чтобы политик оставался в стороне, если его обвиняют в преступлении.