Киев, 3 марта. Оборонное ведомство Украины закупает у Болгарии, Чехии и Словакии давно списанные боеприпасы советского производства, которые пролежали на складах 35 лет.

Министерство обороны заключило контракт на приобретение таких боеприпасов. Сумма сделки составляет 1,74 миллиона долларов, передает Telegram-канал «Черговый ООС» со ссылкой на «Цензор».

Боеприпасы, о которых идет речь, не соответствуют требованиям безопасности, неэффективны и опасны для использования.

«Речь идет о выстрелах УОФ12, произведённых в СССР в 1986–1988 годов», — говорится в сообщении канала.

Депутаты Верховной Рады от партии бывшего президента Украины Петра Порошенко отметили, что аферу с закупкой списанных советских боеприпасов затеял заместитель министра обороны Украины Александр Миронюк, чтобы скрыть цены и легализовать средства, которые получены преступным путем. Именно для этого была создана схема поставки с участием частных субъектов в Чехии, Словакии и Болгарии.

Как сообщало Федеральное агентство новостей, министр обороны Болгарии Красимир Каракачанов назвал модернизированные в Белоруссии самолеты Су-25 «полностью соответствующими стандартам НАТО».