Сергей Мазаев поздравил Федора Бондарчука с рождением сына

Москва, 3 марта. Российский музыкант Сергей Мазаев в беседе с ФАН поздравил своего давнего друга Федора Бондарчука и Паулину Андрееву с рождением сына. Звездная пара объявила поклонникам о рождении сына Ивана в Instagram.

Солист группы «Моральный кодекс» не стал скрывать радостных эмоций.

«Я безмерно счастлив, — признался собеседник ФАН. — Мы с Федором Сергеевичем — очень близкие люди друг другу по разным причинам и обстоятельствам. Мы параллельно всю жизнь идем семьями, детьми. Я очень рад за Паулину и Федора. Я считаю, что это прекрасный, приятный праздник. Иван Федорович, я думаю, будет достойным членом этой кинематографической династии».

Напомним, что Сергей Мазаев — давний друг Федора Бондарчука. Группа Мазаева «Моральный кодекс» даже выступала на свадьбе Федора и Паулины в Санкт-Петербурге.

Ранее стало известно, что Федор Бондарчук и Паулина Андреева стали родителями. О рождении сына Ивана актриса сообщила на своей странице в Instagram. Актриса опубликовала черно-белое фото, на котором она еще беременна, и оставила небольшую подпись. Поклонники не смогли поздравить актрису с радостным событием в соцсети, поскольку возможность комментирования поста она ограничила. Однако всего за несколько минут публикация собрала больше шести тысяч лайков.

Паулина Андреева и Федор Бондарчук поженились в сентябре 2019 года. Ранее кинорежиссер был женат на модели и светской львице Светлане Бондарчук, от этого брака у него есть двое детей — сын Сергей и дочь Варвара.