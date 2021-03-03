Матвиенко объяснила причину повышения цен на цветы перед 8 Марта

Москва, 3 марта. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила недовольство мужчин ценами на цветы в преддверии празднования 8 Марта. Она нашла объяснение росту цен.

Матвиенко считает, что рост цен на цветы связан с неравными условиями, в которых находятся российские цветоводы и поставщики цветов из-за рубежа. В частности, это связано с ростом НДС: для отечественных поставщиков его повысили с 10 до 20%, зарубежные же поставщики присылают товар на льготных условиях.

«Существуют неравные конкурентные условия для поставщиков зарубежных цветов и российских цветоводов, которые вложились в проекты, построили теплицы, выращивают цветы и находятся у себя в отечестве в более ущербных условиях», — объяснила председатель.

Политик считает, что властям необходимо рассмотреть этот вопрос. Необходимо создать равные конкурентные условия для поставщиков цветов.

Заместитель главы Минфина РФ Алексей Сазанов считает, что цветы также могут ввозиться из-за рубежа через Белоруссию по заниженной таможенной стоимости. Он отметил, что ФТС совместно с ФНС находится в диалоге с белорусскими таможенниками для совместного пресечения ввоза цветов с пониженными ценовыми индикаторами. До конца марта ведомство представит дорожную карту для решения проблемы.

Ранее ФАН рассказал, какой подарок подобрать подруге на 8 Марта. Стоит подойти к этому делу ответственно и вспомнить все то, чем она увлекается.