Глава ЕС потребовал полного выполнения Минских соглашений от Украины

Брюссель, 3 марта. Достигнуть мира на юго-востоке Украины возможно благодаря выполнению Минских соглашений. Об этом заявил председатель Европейского совета Шарль Мишель.

Глава ЕС Шарль Мишель подвел итоги встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Трансляция брифинга шла на странице офиса украинского президента в Facebook. Мишель отметил важность выполнения Минских соглашений для достижения мира в Донбассе.

«Полное внедрение минских соглашений является очень серьезным инструментом, чтобы достичь мира», — сказал Мишель.

Ранее Шарль Мишель сообщил, что антироссийские санкции Евросоюза будут действовать до полной реализации Минских соглашений Москвой.