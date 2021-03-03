Дилеры Lada анонсировали новые скидки для клиентов в марте

Москва, 3 марта. В течение марта 2021 года российские покупатели смогут приобрести автомобили в дилерских центрах Lada на особо выгодных условиях.

В первом месяце весны в России запускается проект Trade-In для лояльных клиентов, выгода от которого может достигать 15 000 рублей. Программа распространяется на автомобилистов, сдающих старые машины Lada взамен новых. Существует несколько определенных требований к старому авто. В частности, оно должно быть чистым, не старше 4 лет и не иметь истории участия в ДТП.

Также в марте продолжает действовать программа, предоставляющая субсидии производителям, которые используют природный газ в качестве моторного топлива для техники. Покупка автомобиля Lada, работающего на голубом топливе, позволит сэкономить жителю России до 138 тысяч рублей.

Lada вводит собственную программу, подразумевающую увеличенный список банков, пишет Car.ru. Выгода при приобретении автомобиля в кредит может составить 10 тысяч рублей.

Российские автомобилисты могут столкнуться с дефицитом машин на рынке. Проблемы ожидаются из-за нехватки чипов, которая отмечается среди поставщиков электроники, сообщает ФАН.