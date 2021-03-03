В России не выявили «нигерийский» штамм коронавируса

Москва, 3 марта. Новый штамм коронавирусной инфекции, который назвали «нигерийским», не зафиксировали на территории России.

Ситуация в стране находится под контролем. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. Эта мутация была впервые выявлена в Нигерии и Великобритании в декабре прошлого года. После этого штамм обнаружили еще в 16 государствах.

Российские специалисты организовали молекулярно-генетический мониторинг штаммов коронавируса. Результаты показали, что «нигерийский» на территории страны отсутствует.

До этого сообщалось, что в итальянском городе Брешиа зафиксировали «нигерийский» вариант коронавируса. Ученые выяснили, что он устойчив к существующим вакцинам от инфекции.