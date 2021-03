Под лозунгами «К черту полицию» хулиганы из BLM парализовали движение в Луисвилле

О новой выходке хулиганов, действующих под лозунгами движения BLM (Black Lives Matter — «Жизни черных важны»), сообщает издание The Gate Waypundit. Беспорядки прошли в крупнейшем городе штата Кентукки Луисвилле. С криками «К черту полицию!» (на самом деле выкрики были нецензурными) головорезы из BLM перекрыли движение в Луисвилле, инциденты попали на десятки видеозаписей.

Happening Now: BLM shutting down traffic in Louisville possibly near the Capitol. pic.twitter.com/aNjAzq0mlH

Хулиганы перекрыли движение в Луисвилле во вторник вечером, чтобы напомнить о 26-летней подруге наркоторговца Бреонне Тейлор, убитой в марте прошлого года во время антинаркотического рейда местной полиции. Афроамериканка Тейлор была смертельно ранена в своей квартире в Луисвилле.

Когда в дверь постучали полицейские, которые проводили рейд, бойфренд Бреонны открыл по стражам порядка огонь. Завязалась перестрелка, в ходе которой Бреонна погибла, а двое полицейских получили ранения. Позже полицейские, участвовавшие в штурме, были оправданы.

Scratch Capitol part, that’s what the caravan poster said. Maybe on way to Capitol. Police showed up