Зона запрета доступа: почему США активизировались в Судане

Широкое обсуждение осуществленного на днях одновременного захода в Порт-Судан боевых кораблей России и США раскрывает поспешность действий Вашингтона в попытках установить с Хартумом, как заявлено, «партнерские» отношения. При этом более четверти века американцы успешно игнорировали Судан как государство, приравняв его к террористическому образованию.

Теперь, как мы видим, США решительно бросились «развивать демократию» в этой африканской стране, но ровно потому, что Россия добилась здесь не только дипломатических, но и определенных военно-политических успехов. В первую очередь речь идет о строительстве российского пункта материально-технического обеспечения (ПМТО) ВМФ, где смогут временно базироваться даже корабли с ядерной энергетической установкой: кроме атомных подводных лодок, ВМФ России располагает атомным ракетным крейсером «Петр Великий», и существует вероятность возвращения в строй еще одного корабля этого типа.

Управление общественным мнением

Информационный шум, который поднимают США относительно своего «возвращения» в Судан, связан, в первую очередь, с желанием Америки сформировать такое общественное мнение, в котором российская сторона будет представлена неким варваром, явившимся разрушить все то хорошее, светлое и чистое, что может принести Хартуму «дядя Сэм» под эгидой «развития демократических основ». Разумеется, сами Штаты представлены в виде спасителя суданского народа.

Тактика и в этом случае не отличается от всего того, что было сделано США в последние полтора десятка лет. Так везде все и начиналось: американцы несли «демократию» в ранее процветающие и жившие в благополучии государства, которые после вмешательства и поныне прозябают в нищете и разрухе. В общем, ничего нового. И переходному правительству Судана следовало бы тысячу раз подумать, прежде чем пускать козла в огород.

Однако за медиакампанией, раздуваемой Вашингтоном, скрывается хорошо заметный страх, овладевший умами американских военных. Они помнят, насколько для них неожиданным стало появление мощной российской военной группы в Сирии. Тогда вдруг оказалось, что все разведслужбы США прозевали не только появление авиации на аэродроме «Хмеймим» (самолетов, вертолетов, достаточных запасов топлива и боеприпасов), но и, что самое главное, крепкий российско-сирийский договор, согласно которому РФ принялась уничтожать многочисленные террористические группировки, к тому времени повергшие САР в пропасть настоящего Инферно. Россия защищала, в первую очередь, саму себя – ибо тенденция распространения террористов на Ближнем Востоке многими в то время воспринималась как необратимая, которую уже невозможно остановить. Однако остановили. Зарыли в песок Белой пустыни. К великому удивлению тех, кто это финансировал.

И вот теперь что-то новое: русские вознамерились поставить свою военную базу буквально на кровеносной артерии всего мира – в Красном море, где проходит основной путь транспортировки нефти саудитов в Европу.

Переживания американцев

Вне всякого сомнения, такая активность США в деле наведения «партнерских» контактов с руководством Судана базируется исключительно на страхе, что Россия, по аналогии со своими сирийскими базами в Тартусе и «Хмеймиме», превратит базу в Порт-Судане в «зону запрета доступа»: так называемую А2/AD, как они называют территории, которые в силу размещенных там средств обороны и нападения представляют собой подобие неприступной крепости. Подавление или уничтожение такой потребует огромного наряда сил и средств, что в конечном итоге не сможет оправдать понесенных затрат.

Одна только мысль о том, что в Порт-Судане русские смогут разместить средства ПВО дальнего действия — например, пару дивизионов зенитно-ракетных комплексов С-400 и прикрывающую их батарею ЗРПК «Панцирь-С1», а также противокорабельные ракетные комплексы «Бал» и «Бастион», — просто по определению не может давать покоя американским стратегам. Предельная дальность полета ракеты Х-35У ПКРК «Бал» составляет 260 км, она может достигнуть противоположного берега. В свою очередь ракета П-800 «Оникс» берегового противокорабельного ракетного комплекса «Бастион» может преодолеть порядка 600 км. До появления русских в Красном море хозяйничали исключительно ВМС США, однако с появлением российского ПМТО в Порт-Судане с этой «занозой» придется считаться.

Отсюда и вопли в СМИ, и поспешная активность США в переговорах с представителями переходного правительства Судана. Все объяснимо.