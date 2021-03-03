Пригожин назвал главного претендента на участие в Евровидении-2021 от России

Москва, 3 марта. Россию на Евровидении-2021 должен представлять рэпер Моргенштерн, уверен музыкальный продюсер Иосиф Пригожин.

Современное европейское общество воспринимает язык скандальности, эпатажа, поэтому и на главном песенном конкурсе Европы должны выступать соответствующие артисты. Например, Россию может представить рэпер Моргенштерн, один из главных ньюсмейкеров светской хроники. Этим мнением поделился продюсер Иосиф Пригожин с изданием «Слово и Дело».

«Мне трудно сказать (кто должен представлять Россию на конкурсе. — Прим. ред.) Я бы отправил Моргенштерна. Потому что он эпатажный и понятный для их европейского глаза. Вот и все», — объяснил свою позицию супруг певицы Валерии.

По его мнению, у публики в Европе отсутствует понимание вкуса, эстетики, культуры. Их обществу нужно что-нибудь «пестрое и экстравагантное», поэтому кандидатура Моргенштерна — идеальный вариант для Евровидения, заключил Пригожин.

Пока не известно, кто поедет на песенный конкурс от России в этом году. По неподтвержденной информации, в шорт-листе кандидатов на участие в Евровидении числятся группа «#2маши», Антон Беляев (он же Therr Maitz), Моргенштерн, Егор Крид и Niletto.