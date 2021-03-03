Имеющая диагноз ДЦП дочь Баталова приехала в суд после предложения Дрожжиной

Москва, 3 марта. Дочь покойного актера Алексея Баталова Мария, страдающая тяжелой формой ДЦП, прибыла в суд после предложения артистки Натальи Дрожжиной о расторжении договора между ними.

Разбирательства между наследниками Баталова и Дрожжиной идут уже очень давно. Вдова актера обвинила актрису и ее супруга, юриста Михаила Цивина, в незаконном присвоении имущества покойного артиста.

Дело в том, что вдова Баталова, действуя от имени дочери, подписала договоры пожизненного содержания с иждивением с Дрожжиной. С помощью этих документов актриса приобрела право собственности на недвижимость, принадлежавшую Марии Баталовой. В этот список вошли треть квартиры на улице Серафимовича, нежилое помещение площадью 21,6 квадратных метра на той же улице и квартира площадью 54,7 квадратных метра в 1-м Самотечном переулке.

Когда Дрожжину и ее мужа обвинили в мошенничестве, артистка предложила расторгнуть договоры и вернуть имущество семье Баталова. Однако сторона Марии Баталовой заняла другую позицию. Тяжелобольная дочь покойного артиста прибыла в суд и потребовала признать договоры с Дрожжиной недействительными. На сторону наследницы артиста встала прокуратура.

Предполагается, что вдова Баталова подписала документы под влиянием обмана. Если сделки признают недействительными, Дрожжина должна будет не только вернуть Марии Баталовой недвижимость, но и компенсировать ущерб, пишет kp.ru.

Экс-ведущий «Дома-2» Антон Беккужев рассказал, что могло стать причиной конфликта Цивина и Дрожжиной с семьей Баталова. По его мнению, супруги просто хотели прославиться за счет родных покойного артиста.