«Всей семьей в Питер»: Эммануил Виторган с семьей отправился на съемки

Москва, 3 марта. 81-летний советский и российский актер Эммануил Виторган вместе с 58-летней супругой Ириной Млодик и двумя дочерьми Этель и Кларой отправились в Санкт-Петербург.

Поездка связана с тем, что Эммануила Гедеоновича пригласили сняться в фильме «Новогодняя поэма». Актер принял предложение и вместе с семьей уехал в Северную столицу.

На своей странице в instagram актер сразу сообщил, что на съемках его будет сопровождать семья в полном составе.

Виторган вместе с Этель в поезде играли в игры на планшете.

«Едем все семьей на съемки в Питер», — написал артист.

Очевидно, что игра развивающая. Потому что глядя на экран, Эммануил то и дело задавал дочери вопросы, на которые та отвечала, показывая пальчики. Этель три года, а ее младшей сестре всего полтора года. Но при этом пара наслаждается своим поздним родительством и предпочитает проводить время так, чтобы не упустить ни единого момента жизни.

На днях Эммануил Виторган и Ирина Млодик отметили день рождения Этель.

Девочка очень непоседлива. Недавно Млодик опубликовала фотографию, на которой супруг читает дочерям книгу. Крошка не могла спокойно усидеть на месте, все время привлекая на себя внимание отца. Этель то хватала его за нос, то снимала очки. В итоге актер не выдержал, отложил книгу и сказал, что для полного счастья ему не хватает еще двух детей.

Напомним, что у Эммануила Гедеоновича двое взрослых наследников. Дочь Ксения и сын Максим, а также внуки и даже правнуки.

Виторган и Млодик часто показывают своих дочерей подписчикам. Последние умиляются крошкам и каждый раз удивляются, как быстро растут девочки.