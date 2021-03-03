Журналиста Азара арестовали на 15 суток за повторное нарушение организации митингов

Москва, 3 марта. Тверской районный суд Москвы арестовал журналиста Илью Азара на 15 суток за повторное нарушение правил организации митингов.

Согласно административному протоколу, Азар опубликовал пост о несанкционированной акции в поддержку журналиста Ивана Сафронова, обвиняемого по статье о госизмене.

Это уже не первый административный арест Азара за совершение преступления по ч. 8 ст. 20.2 КоАП России «Повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения пикетирования». В последний раз его отправили под стражу 28 мая прошлого года после пикета возле здания МВД.

Кроме того, сегодня суд арестовал Азара на 150 тыс. рублей за публикацию в Facebook призывов к незаконной акции. Журналист был признан виновным в повторном нарушении законодательства о митингах.