Президент Эквадора Ленин Морено покинул свою партию на фоне кризиса

Президент Эквадора Ленин Морено покинул правящий «Альянс гордой и независимой родины» (Alianza PAIS). Ему удалось уйти по собственному решению до того, как его исключили из политического движения по причине «невыполнения должностных обязанностей».

@Lenin AL FIN se desafilia de @35PAIS Claro luego de cumplir al pie de la letra las instrucciones de sus asesores Romo, Martinez y de su candidato @LassoGuillermo Moreno hizo con AP lo que hizo con el Ecuador Abro hilo 1/2 pic.twitter.com/pfhnqY87HG — Ximena Peña (@XimenaPena1) March 2, 2021

Срок полномочий Морено заканчивается 24 мая. Он вышел из Alianza PAIS, который он основал вместе с бывшим руководителем страны Рафаэлем Корреа в 2006 году. Национальный избирательный совет (CNE) получил заявление Морено после того, как стало известно, что его намерены исключить.

«Сразу после того, как Ленину Морено сообщили о запуске процесса с целью его исключения из Alianza PAIS, президент обратился к CNE с просьбой о прекращении своего членства в альянсе», — отметил глава Alianza PAIS Диего Фуэнтес на свой странице в Twitter.

@Lenin se desafilia de @35PAIS para evitar su expulsión. Hoy se desafilia mañana huirá del país. Ahora AP inicia una profunda depuración y restructuración que rescatará nuestra identidad política con mujeres, jóvenes y rostros nuevos! — Ximena Peña (@XimenaPena1) March 2, 2021

Исключение Ленина Морено

О запуске «процесса принятия специальных мер» в отношении президента Комиссия по вопросам этики и дисциплины Alianza PAIS сообщила 26 февраля 2021 года. Поводом для исключения из рядов партии стало «невыполнение должностных обязанностей и плана правительства, которое выиграло на выборах». В этом Морено обвинил член партии Хосе Мигель Анхель Кондор.

Комиссия провела заседание 24 февраля, выясняя, соответствует ли решение об исключении президента требованиям Кодекса этики политической организации. Уже 26 февраля было принято решение об исключении президента.

Como nueva Comisión de Ética y Disciplina de @35PAIS, pese a obstáculos de funcionarios de Lenin Moreno, hemos notificado el inicio de su proceso disciplinario por incumplimiento del plan de Gobierno que ganó las elecciones. ¡La renovación de nuestro movimiento, NO esperará más! pic.twitter.com/kTXTygZzwZ — Diego Fuentes Acosta (@DiegoFuentesEC) February 26, 2021

Комиссия потребовала, чтобы Морено в течение двух дней принятия решения представил оправдания, если сочтет это необходимым. Партия решила дать Ленину Морено возможность запросить проведение слушания перед комиссией, состоящей из председателя Диего Фуэнтеса, членов партии Рене Спина, Вероники Морено и кандидата в президента Химены Пеньи (кандидат от Alianza PAIS получила лишь 1,57% голосов на президентских выборах).

«Морено полностью отказался от движения несколько месяцев назад. Президент не участвовал в собраниях координационного совета, не следил за внутренними процессами в партии, — утверждала Химена Пенья в сентябре 2020 года в интервью изданию Expresso. — Во время местных выборов он заявил, что не будет поддерживать никакую политическую организацию; то есть, не секрет, что Alianza PAIS не пользуется поддержкой президента».

El “divorcio” se acentuó en los primeros seis meses de gobierno de Lenín Moreno, en 2017. El distanciamiento con los líderes de Alianza PAIS (AP), Rafael Correa y Jorge Glas, quienes lo acusaban de haber traicionado el proyecto político que idearon.#RadioÁguila #ÁguilaNoticia???? pic.twitter.com/V2QM4JpY7I — Radio Águila (@radioaguila) March 3, 2021

«Ленин войдет в историю как царь Мидас, только наоборот: все, чего он коснулся, разрушилось», — заявил Рафаэль Корреа на своей странице в Twitter.

#Atención

Rafael Correa se pronuncia tras la salida de Lenín Moreno de Alianza País. pic.twitter.com/WpvuTBhFW0 — CDL Ciudad de Latacunga On Line Noticias????️ (@C_L_online) March 3, 2021

Упадок «Альянса гордой и независимой родины»

Диего Фуэнтес заявил, что прекращение членства Морено в альянсе даст стимул для возрождения политического движения. После пяти президентских циклов Alianza PAIS, когда то бывший крупнейшей политической силой в стране, оказался на грани исчезновения. Президентские выборы в 2021 году показали это наглядно, когда Химена Пенья получила лишь 1,54% голосов, заняв девятое место. Кроме того, упадок партии наблюдается в Национальной ассамблее, где Alianza PAIS не получил ни одного места и лишь 3% голосов.

В 2013 году партия во главе с Рафаэлем Корреа получила 57,2% голосов, на президентских выборах в 2017 году с Ленином Морено в качестве кандидата — 51,2%. На парламентских выборах 2017 года альянс получил 74 места в законодательном органе, а сегодня не занимает ни одного.

Политический обозреватель Мария Белен заявила изданию El Universo, что «мощь движения заключалась не в самом альянсе, а в корреизме».

«Мы можем уверенно сказать, что Alianza PAIS не был бы политической силой, если бы не Рафаэль Корреа, и эти выборы это подтвердили. Лидер, Корреа, ушел, оставив место пустым. Нужно реформировать партию», — заявила Белен.

Политическая партия без сильного лидера в лице Корреа пришла в упадок. Как отметила Белен, «когда отрубают голову, убирают всю сущность партии, в результате чего народ начинает видеть пустое политическое движение, которое ассоциируется у них лишь с предательством».

Alianza PAIS был синонимом корреизма до конца 2017 года, пока движение не раскололось на сторонников Морены и Корреа. Когда Ленин Морено отвернулся от партии, Корреа ввел в обиход слово «предательство», которое он использовал в отношении Морены. Эти события уже тогда указывали на упадок альянса.

Согласно политологу Ребеке Морле, окончательный удар партии был нанесен результатами правления Морены, особенно низким доверием к его правительству — всего лишь 14,7%, согласно информации Центра исследований и данных. Это произошло в результате политики Ленина Морено, который заканчивает президентский срок, оставив страну в критическом положении: с экономическим, социальным, эпидемиологическим и политическим кризисами.

Эксперты отмечают, что возрождение Alianza PAIS маловероятно, так как предстоит долгая и кропотливая работа по восстановлению единства партии и ее репутации.

Ленин и Alianza PAIS

На выборах в 2017 году Морено был выдвинут кандидатом от «Альянса гордой и независимой родины», возглавляемого президентом Рафаэлем Корреа. Кандидат от социалистов пользовался широкой поддержкой Корреа, из-за чего в итоге и был избран. Ожидалось, что он продолжит линию, начатую его предшественником.

Однако после прихода к власти Ленин Морено осуществил резкий поворот политики от социалистической в сторону консервативной. Он объяснил это тем, что, увидев изнутри, как сильно Эквадор погряз в долгах и коррупции, он убедился в неэффективности проводимой политики.

Вскоре президент начал антикоррупционные судебные разбирательства против политиков, в том числе членов Alianza PAIS, и самого Рафаэля Корреа, благодаря которым он и пришел к власти. Из-за этих действий бывшие соратники начали называть его «предателем».