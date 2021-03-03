LIVE: Экология или политика. Как экологию используют для атак на государства

Санкт-Петербург, 3 марта. В среду, 3 марта, в 14:00, ФАН и Медиагруппа «Патриот» провели эфир на тему «Экология или политика. Как экологию используют для атак на государства».

3 марта во всем мире традиционно отмечают Всемирный день дикой природы. Россия по праву гордится своей природой, и государство только наращивает силы по защите редких растений и животных. Однако наше государство регулярно сталкивается с информационными атаками со стороны западных организаций, таких как «Гринпис», представляющих ситуацию в России исключительно в негативном свете.

Во внутренней политике тему защиты окружающей среды используют не реже: всем памятны недавние волнения вокруг мусороперерабатывающих заводов или ранее — вокруг атомных электростанций.

Политики от экологии сумели настроить весь мир против углеводородного топлива, запасы которого в России — наше естественное экономическое преимущество. Насколько объективны глашатаи «зеленой энергетики», не является ли она обыкновенным мошенничеством или способом уничтожения конкурирующих экономик?

Впрочем, в нашей стране все еще существует множество реальных проблем, которые угрожают природе. Это браконьеры, черные лесорубы, промышленники, которые не хотят вкладывать деньги в очистные сооружения и травят животных и людей. Это простые россияне, которые неосторожно обращаются с огнем в лесу.

В рамках эфира мы обсудили, как в России защищают природу. Как РФ сможет защититься от зеленых шантажистов. Когда мы будем ездить на электромобилях и реально ли это в принципе?

Кто и почему атакует атомные проекты России по всему миру, почему Западу не нравится, когда АЭС строят такие страны, как Белоруссия или Иран.

Какие животные находятся под угрозой уничтожения, какие виды удалось спасти.

Как ведется борьба с браконьерами и, напротив, есть ли законы, которые надо смягчить для улучшения жизни людей? Как в России будет меняться природоохранное законодательство?