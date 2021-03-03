Подозреваемый в убийстве семьи в Прикамье подросток задержан в Екатеринбурге

Екатеринбург, 3 марта. Подозреваемый в убийстве семьи в поселке Октябрьский подросток задержан в Екатеринбурге, сообщили в СК РФ.

В настоящее время его доставляют в пермское СУ СК РФ для проведения следственных действий.

Как сообщалось ранее, трупы мужчины, женщины и их дочери были найдены 2 марта в частном доме в поселке Октябрьском. Из-за того, что голова и лицо у трупа мужского пола были изуродованы, сначала в убийстве заподозрили главу семейства, однако позже выяснилось, что он был третьей жертвой.