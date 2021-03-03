Профессор Евстафьев: Россия выдает Европе «Спутник V» без надежды на благодарность

Россия великодушно выдает вакцину «подопытным кроликам» Запада из Восточной Европы, не надеясь на какую-либо благодарность взамен. Об этом заявил ФАН профессор ВШЭ, политолог Дмитрий Евстафьев.

По словам политолога, Восточная Европа является маргинальным местом, которое по большому счету никому не нужно — ни западным странам ЕС, ни России.

«Главный вопрос состоит в том, почему богатые европейские страны, которые у себя фактически ввели принудительную вакцинацию, не соблаговолили пару десятков миллионов доз бросить в Польшу, в Чехию, в Словакию, — отметил собеседник ФАН. — Ответ очень прост: восточноевропейские лимитрофы никому не нужны. В какой-то мере они «подопытные кролики». Например, что в Прибалтике с вакцинацией делается? Народ получает тяжелые осложнения. В принципе, они — малоценные члены экипажа, которых съедают первыми».

Эксперт подчеркнул, что поставки «Спутника V» в Восточную Европу никак не повлияют на уже устоявшиеся отношения этих стран с Россией.

«Если у западноевропейских стран нет никаких интересов и задач в Восточной Европе, ради которых они готовы пожертвовать хотя бы десятком миллионов доз, то откуда интересам взяться у нас? — задался риторическим вопросом Евстафьев. — Мы можем сыграть в игру под названием: «Утром деньги — вечером стулья». Но рассчитывать на то, что восточноевропейские или, тем более, прибалтийские лимитрофы каким-то образом нас за это отблагодарят, могут только люди с опасной формой наивности. Надеюсь, что таких людей в руководстве нашей страны нет».

В заключение Дмитрий Евстафьев выразил мнение, что России следует сосредоточиться на темпах внутренней вакцинации, в то время как вопрос поставок вакцины за рубеж все-таки вторичен.

«Нам надо меньше внимания обращать на тех, кто просит нашу вакцину, а больше сосредоточиться на темпах вакцинации в нашей стране», — заключил политолог.

Ранее ФАН писал о том, Европейский союз разочаровался в собственной программе вакцинации и все больше стран заключают собственные соглашения с Китаем, Израилем и Россией.